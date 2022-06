Da Roma – Mertens alla Lazio è fatta, manca solo l’ufficialità

Calciomercato Napoli, Dries Mertens alla Lazio è quanto scrive sportpress24 che dà praticamente la certezza del trasferimento. Il giocatore belga ha un contratto in scadenza a giugno del 2022 e recentemente De Laurentiis per il rinnovo di Mertens non ha usato di certo parole distensive. Anzi il presidente del Napoli ha scaricato tutto sul giocatore dicendo, anzi sui giocatori, includendo anche Koulibaly e parlando di vil moneta.

Secondo il portale romano, Mertens è da considerare un giocatore della Lazio. Si parla di fonti certe e dell’attaccante che ha praticamente già accettato la proposta fatta dalla Lazio, dove ritroverà anche Sarri, ovvero l’allenatore che gli ha cambiato la carriera, portandolo a giocare punta centrale. Non ci sono altri dettagli sul trasferimento, se non che si attende solo l’annuncio ufficiale. In questi giorni si è parlato molto di Mertens, con il Napoli che si sta cautelando con Deulofeu anche perché sembra praticamente impossibile rinnovare il contratto di Mertens. Si attendono delle conferme in merito, per un trasferimento che avrebbe sicuramente del clamoroso ed andrebbe a rinforzare la squadra di Sarri, nonostante il giocatore belga abbi 35 anni. Le condizioni fisiche e le qualità di certo non vengono messe in discussione, nemmeno dall’età del calciatore.