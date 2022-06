Bernardeschi flop: il numero 10 sostituto dopo il primo tempo

C’era tanta attesa nel vedere Federico Bernardeschi in campo in Italia-Argentina, il numero dieci sostituto dopo 45 minuti. Mancini aveva dato fiducia a Bernardeschi, che con la Juventus non gioca praticamente mai, ma alla fine del primo tempo ha deciso di sostituirlo anche perché il giocatore non aveva fatto quasi nulla di buono, come tutta l’Italia del resto.

Ma a Napoli c’era curiosità nel vedere Bernardeschi, anche perché si parla di un possibile arrivo in azzurro per stessa ammissione di Aurelio De Laurentiis. Ma di certo la prestazione di Bernardeschi non è stata delle migliori, nonostante indossasse la numero dieci, un numero magico che di solito indica il giocatore di maggiore talento. Ma forse la differenza sta tutta qui, c’è chi in rosa ha Messi con numero dieci e chi invece ha Bernardeschi. Ma c’è anche chi sul mercato punta a Bernardeschi, come De Laurentiis, chi invece punta a Di Maria, giocatore che si libera a parametro zero, ma dall’ingaggio altissimo.