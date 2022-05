Bernardeschi – Mister 12 gol, serve veramente al Napoli?

Aurelio De Laurentiis ha ammesso che sta trattando Federico Bernardeschi. L’attaccante non rinnova con la Juventus e si può ingaggiare senza versare nemmeno un euro nelle casse dei bianconeri. Ma ci sarà un motivo per il quale a 28 anni Bernardeschi non venga trattenuto dalla Juve, e non è che ci sia proprio la fila per ingaggiarlo. Già questo dovrebbe fare riflettere. Eppure De Laurentiis ha ammesso di trattare Bernardeschi, sarà che il fatto che sia italiano (per una questione di liste ndr) e soprattutto che il suo cartellino non ha alcun costo sia una prospettiva molto allettante. Anche perché De Laurentiis in questi anni ha perso molti giocatori a parametro zero, basti pensare ad Hysaj e Insigne, ma rischia di perdere con questa formula anche Koulibaly e Fabian Ruiz, con contratto in scadenza nel 2023.

De Laurentiis ha detto che la valutazione dell’acquisto di Bernardeschi sarà condivisa con Spalletti. Ma certo bisogna dare un occhio anche alle statistiche del giocatore. L’attaccante di Carrara dalla stagione 2017/18 veste la maglia della stagione ed ha segnato appena 12 gol. Un dato importantissimo anche perché in questa stagione si è detto che sono mancati i gol degli esterni, anche se il solo Insigne ne ha segnati 11 in questa stagione, praticamente quasi quanto ne ha siglati Bernardeschi in tutta la sua esperienza con la Juve. Siamo veramente convinti che possa servire un giocatore così al Napoli?