Sky: “Fabian-Napoli, nuova proposta per il rinnovo. Offerta a Bernardeschi”

Il Napoli avrebbe presentato a Fabian Ruiz una nuova proposta per il rinnovo. Offerta a Bernardeschi.

Fabian-Napoli si va avanti per il rinnovo. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky sport 24, Gianluca Di Marzio ha rivelato i dettagli di una nuova proposta dei partenopei al centrocampista nadaluso.

Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa , ha spiegato di attendere una risposta entro 15 giorni da Fabian Ruiz: “Fabian l’ho incontrato, abbiamo fatto una proposta a lui e ai procuratori, hanno risposto che ci avrebbero risposto in quindici giorni. Ma le due settimane non sono ancora passate”.

Secondo Gianluca di Marzio: “L’offerta del Napoli prevede un prolungamento di un anno (la cui scadenza passerebbe dunque al 2024) con una novità: l’inserimento di una clausola rescissoria. Manca ancora però l’intesa sulle cifre sia per quanto riguarda l’ingaggio sia per quanto riguarda la clausola.

Le richieste del giocatore sono più alte: se l’offerta non verrà aumentata, dunque, lo spagnolo rimarrà sul mercato e i suoi agenti si muoveranno in cerca di una soluzione che possa accontentare sia il giocatore sia il Napoli. In alternativa, Fabian potrebbe rimanere in azzurro ancora per un’altra stagione, rispettando il proprio attuale contratto e muovendosi una volta scaduto nell’estate 2023″.

BERNARDESCHI

Federico Bernardeschi, a fine contratto con la Juventus dopo cinque stagioni in bianconero è finito nel mirino del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha parlato dell’esterno della Nazionale, ammettendo di aver avuto un contatto diretto con il suo entourage tre settimane fa a Montecarlo. “Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse”. Ora il suo possibile ingaggio sarà discusso con Spalletti (“Non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie l’allenatore” osserva ADL) ma le porte a questa opzione non sono chiuse“.

Secondo quanto riferito da sky sport, il Napoli avrebbe messo sul piatto un’offerta da 2,5 milioni a stagione. Bernardeschi che ne vorrebbe almeno 3 per firmare con i partenopei.