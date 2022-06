Napoli offerta ufficiale per Deulofeu: c’è distanza con l’Udinese, i dettagli

Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale per Gerard Deulofeu, il giocatore spagnolo vuole lasciare l’Udinese. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis può sognare l’accoppiata Bernardeschi-Deulofeu, dato che Spalletti può perdere anche Politano nella batteria degli esterni. Su Bernardeschi si è sbilanciato Aurelio De Laurentiis, anche se il giocatore che ha siglato appena 12 gol alla Juve, non sembra essere il preferito di Spalletti. Molto più intrigante la strada che porta all’esterno spagnolo dell’Udinese, anche se la distanza tra domanda ed offerta è molto ampia.

“Il Napoli raddoppia: non soltanto Bernardeschi, illustre parametro zero che De Laurentiis ha spiegato di aver trattato direttamente con il suo manager, ma anche Deulofeu. Gerard il catalano, gioiello dell’Udinese che il Napoli ha chiesto con tanto di offerta ufficiale: 13 milioni di euro o giù di lì. Risposta: la valutazione di partenza del giocatore è 25 milioni, e ciò significa che le parti sono ancora lontane. Molto lontane” scrive Corriere dello Sport. Ma il Napoli oltre al mercato in entrata deve fare i conti anche con quello in uscita. Le situazione più delicate sono quelle che portano a Koulibaly che piace alla Juve, ma anche la Roma si è interessata, senza dimenticare Fabian Ruiz. Poi ci sono Mertens e Ospina in scadenza, con il club di Aurelio De Laurentiis che non riesce in alcun modo a trovare l’accordo per il rinnovo.