Mourinho vuole Koulibaly, Friedkin vuole investire sul mercato

José Mourinho chiede un grande colpo in difesa e la Roma pensa a Bremer e Koulibaly per rinforzare la rosa giallorossa. Il tecnico portoghese ha fatto vincere la Conference League alla Roma ed ora chiede una squadra in grado di lottare su più fronti: scudetto ed Europa League.

Ecco perché Mourinho ha chiesto di portare Koulibaly a Roma, in modo da poter dare l’assalto allo scudetto e restare competitivi in Europa. Secondo quanto fanno sapere da Roma, il Napoli non rifiuterebbe la cessione del difensore ai giallorossi. De Laurentiis chiede 40 milioni di euro, non farà molte differenze. Anche perché Koulibaly piace pure alla Juve. Inoltre il giocatore rischia di andare via nel 2023 a parametro zero, un rischio che De Laurentiis non vuole correre. Ecco perché c’è da tenere d’occhio pure la situazione legata a Fabian Ruiz. Ma in tutto questo c’è da tenere in considerazione la scelta di Koulibaly che ovviamente preferisce andare a giocare al PSG o al Barcellona, ma se queste opportunità non si dovessero concretizzare allora prenderebbe in considerazione la Roma se i giallorossi dovessero offrire almeno 7 milioni di euro a stagione. Anche perché Friedkin sembra intenzionato ad accontentare Mourinho, investendo molto sul mercato, per costruire una squadra da scudetto.