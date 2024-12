Simeone-Torino, il Napoli ha deciso: “Ecco quanto costa il Cholito”

De Laurentiis chiede 15 milioni per l’attaccante argentino. I granata ci provano con un prestito con obbligo condizionato

Il Torino non molla la pista che porta a Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore tecnico Davide Vagnati sta lavorando da tempo per portare il Cholito in granata.

Il club di De Laurentiis ha però le idee chiare: servono 15 milioni per liberare l’attaccante argentino. Il Torino ha provato a impostare l’operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni, condizionato alla qualificazione europea dei granata. Una proposta respinta dal Napoli.

Nonostante le caratteristiche di Simeone, più attaccante di movimento che centravanti d’area, “l’occasione resta oltremodo allettante” per il club granata, sottolinea il quotidiano torinese.