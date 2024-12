Marchetti: “Il Napoli vuole Danilo dalla Juve, la verità su Raspadori”

Il giornalista di Sky Sport svela gli intrecci di mercato tra azzurri e bianconeri. Novità anche sul fronte Spinazzola e Biraghi

Il mercato di Napoli e Juventus potrebbe intrecciarsi in questa sessione invernale. A rivelarlo è Luca Marchetti, che ai microfoni di Sky Sport ha svelato i piani del club azzurro.

La squadra di Conte ha messo nel mirino Danilo. Nonostante il capitano bianconero abbia pubblicamente espresso la volontà di restare a Torino, il Napoli non molla la presa. “La Juventus sarà pronta a cedere il proprio difensore solo se ne arrivano altri due”, spiega Marchetti, che aggiunge: “Il Napoli potrebbe ingolosire la Juventus con Raspadori. Finora un ipotetico scambio fra i due non ha attecchito, ma il mercato è appena iniziato e alcune idee possono rivitalizzarsi”.

La necessità di un difensore è diventata prioritaria dopo l’infortunio di Buongiorno. “Se prima era un’opportunità da dover cogliere ora è diventato una necessità, da chiudere anche il più in fretta possibile”, sottolinea il giornalista.

Il cambio modulo dal 3-4-3 al 4-3-3 porterà anche altre novità: Spinazzola è in uscita con Biraghi già opzionato come sostituto. Per il centrocampo serve un giocatore alla Zielinski, ma spunta anche l’idea Matic, che ha già lavorato con Conte al Chelsea.