Dal Napoli un dono per 50 bambini: ‘Li aiutiamo a non scegliere la strada’”

Valentina De Laurentiis sostiene il progetto. Presenti Manfredi e de Giovanni all’evento con la Onlus Figli in Famiglia

Il Napoli ancora una volta vicino al territorio. Il club azzurro, attraverso Valentina De Laurentiis, ha donato maglie, pantaloncini e tute complete per 50 ragazzi in difficoltà economiche di San Giovanni a Teduccio, impegnati nella scuola calcio solidale nata due anni fa.

L’iniziativa rientra nel progetto “Diamo un calcio alla camorra”, organizzato dal Napoli Club Bologna in collaborazione con la Onlus Figli in Famiglia. Simona Campanella, addetta ai processi direzionali della società azzurra, ha consegnato i doni durante l’evento alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell’europarlamentare Sandro Ruotolo, dello scrittore Maurizio de Giovanni e della dirigente scolastica Valeria Pirone.

“Siamo partiti con le nostre forze”, ha spiegato Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, “ma ora serve di più per pagare l’affitto del campo ed il mantenimento degli educatori, fino ad ora gratuiti”. Carmela Manco di Figli in Famiglia ha aggiunto: “Il patto è che se non vanno bene a scuola, non possono giocare a calcio, in questo modo offriamo loro un’opportunità”.