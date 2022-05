De Laurentiis parla di “vile moneta” e il web si scatena

Aurelio De Laurentiis sui rinnovi di Mertens e Koulibaly tira fuori la frase sulla “vile moneta” e il web si scatena.

La frase di De Laurentiis sulla “Vile moneta” non è piaciuta ai tifosi del Napoli. Il patron azzurro in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli andrà dal 23 luglio al 6 agosto ha commentato così la situazione legata i rinnovi di Mertens e koulibaly:

“Koulibaly e Mertens sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possa considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più”.

La frase di De Laurentiis sulla “vile moneta” ha scatenato la reazione di tifosi azzurri sui social:

“Se la moneta,per lui è così vile non dovrebbe avere problemi a liberarsene e a darla a chi non la considera tale”.

“Quindi ne possiamo dedurre che Tu ami la vile moneta!”.

“Parla di vile moneta uno che appena appena rischia di non prendere i soldi della CL manda tutti in ritiro e impone silenzi stampa. La “vile moneta” come modus operandi e unica ragione di vita l’ha sempre imposta lui, adesso si permette pure di rinfacciarla agli altri”.

“Allora visto che questa moneta è vile a Napoli si resta per o sole o mare e la pizza”.

“Parla di vile moneta chi pensa solo ai soldi “.

“Mi sa che entrambi sceglieranno la “vile moneta” e andranno a viversela a Roma e a Torino… E stavolta, niente piagnistei né accuse di tradimento… Chiunque al posto loro avrebbe fatto lo stesso, stavolta il “metodo Higuain” non attacca”.

“Vabbè ma i discorsi sull’età lasciano il tempo che trovano poi se si parla di un atleta come Cavani… magari il discorso riguarda di più la vile moneta perché poi non puoi rivenderli. O vale solo per gli ingaggi di Mertens e Kolubaly?”.

“Quando dice lui la moneta è vile, se è vile allora liberatene e paga a questi due campioni”.

“Mi fa morire perché la “vile moneta” vale solo quando la deve elargire lui”.

“Il giochino della “vile moneta” te lo dovevi risparmiare”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.