Roberto Baggio: “Italia non va ai Mondiali, che vergogna bisogna cambiare le regole”

Roberto Baggio commenta la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “È campione d’Europa lo merita di diritto“. L’ex giocatore ha detto la sua sulla Nazionale di Roberto Macini a margine dell’evento ‘Il Talento prende il Volo’ all’aeroporto di Fiumicino, con la compagnia aerea Ita che ha dedicato proprio a Baggio una delle sue tratte. “È una vergogna che l’Italia, avendo vinto l’Europeo, non sia qualificata di diritto al Mondiale. È una follia, bisognerebbe cambiare le regole” ha detto Baggio che aggiunto: “Se io fossi stato lì avrei provato l’amarezza più grande, la cosa più brutta da accettare. Non critico gli avversari, ma restiamo a casa per un’azione in una partita di 90 minuti“.

Ma Baggio si è espresso anche su Italia-Argentina, partita persa nettamente dagli azzurri per 3-0: “Lo stato d’animo dei giocatori sudamericani è molto migliore rispetto a quello degli italiani. Non si può minimamente paragonare e lo si è visto nella serata di ieri”. Baggio difende anche il commissario tecnico Mancini, che un anno fa di questi tempi stava per portare l’Italia a vincere gli Europei di calcio: “Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato: è un problema noto“.