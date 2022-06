CORMEZZ – Ingaggio di 4 milioni per Koulibaly, la distanza resta siderale

Il Napoli vuole tenere Kalidou Koulibaly e rinnovare il contratto, ma l’offerta di 4 milioni di euro per ora è bassa. Il giocatore piace al Barcellona, ma anche al Chelsea, anche se entrambi i club non vogliono arrivare ai 40 milioni di euro chiesti da Aurelio De Laurentiis.

Ecco quanto scrive Corriere del Mezzogiorno:

Nell’ultimo colloquio faccia a faccia, De Laurentiis ha proposto a Koulibaly un ingaggio di 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili che gli consentirebbero d’arrivare a 4,5 milioni. Kalidou ha chiesto al patron di intavolare la discussione con il suo agente Ramadani, s’attende un incontro per approfondire questo dialogo, nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli prova a mediare tra le parti e a costruire le condizioni per un’eventuale intesa. Non arrivano intanto spifferi di offerte congrue per Koulibaly, il Barcellona, che finora è parso il club più interessato, è concentrato sul taglio al monte ingaggi che deve realizzare entro il 30 giugno. Il Napoli attende le mosse di Koulibaly che si guarda intorno e, senza un accordo sul rinnovo del contratto, potrebbe anche restare a scadenza confidando nella vetrina del Mondiale e in una stagione in maglia azzurra in cui disputerà anche la Champions League per convincere eventuali estimatori.