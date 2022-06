Koulibaly non parla del futuro, i segnali non sono positivi

Il calciomercato del Napoli vive un momento particolare con i rinnovi da concludere, come quello per Kalidou Koulibaly. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, ma non rinnovare ora gli permetterà di liberarsi a parametro zero il prossimo anno. Insomma il Napoli rischia di avere un altro caso Insigne, il capitano con la valigia pronta. Oltre a perdere ancora un altro giocatore a parametro zero, quindi senza fare casa e plusvalenza, concetti tanto cari ad Aurelio De Laurentiis.

Koulibaly non rinnova: le ultime notizie