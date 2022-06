Mertens, ultimatum di De Laurentiis: O rinnova entro il fine settimana o va via. Il retroscena di mercato

Mertens-Napoli, ultimatum di Aurielio De Laurentiis. La Lazio alla finestra non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting Lisbona.

Dries Mertens cerca il rinnovo di contratto con il Napoli, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis è irremovibile. Il giocatore ha un contratto da 4,5 milioni di euro in scadenza a giugno 2022 che non sarà rinnovato, sicuramente a quelle cifre. De Laurentiis su Mertens è stato chiaro deve rinunciare alla vil moneta e decidere di sposare la napoletanità se vuole restare in azzurro.

Il belga ha messo in conto un taglio dell’ingaggio, ma forse non si aspettava così sostanzioso, si parla di un’offerta da 1,5 massimo 2 milioni di euro a stagione per il belga. Le parti potrebbero aggiornarsi a breve il patron azzurro si aspetta una risposta da dentro o fuori.

ULTIMATUM DI DE LAURENTIIS A MERTENS

Il quotidiano La Repubblica, svela un retroscena: “De Laurentiis aspetta Mertens: il belga nel weekend dovrà dare una risposta al Napoli sul biennale da 1,3 milioni a stagione offerto dal presidente. La forbice tra distanza e offerta resta importante, visto che il giocatore chiede 1,7″.

“La volontà dell’attaccante è di rimanere a Napoli, ma in caso di addio si aprirebbero le porte della Lazio, che non ha riscattato ancora Cabral dallo Sporting Lisbona proprio in attesa di capire la situazione Mertens“.

Da sistemare anche la posizione di Ospina, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno. Mentre sono in bilico Fabian Ruiz e Koulibaly, con contratto in scadenza nel 2023.