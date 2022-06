Mertens ultimo tentativo con De Laurentiis: altrimenti sarà addio, Sarri ci spera

Dries Mertens cerca il rinnovo di contratto con il Napoli, ma la posizione di Aurelio De Laurentiis è irremovibile. Il giocatore ha un contratto da 4,5 milioni di euro in scadenza a giugno 2022 che non sarà rinnovato, sicuramente non a quelle cifre. De Laurentiis su Mertens è stato chiaro deve rinunciare alla vil moneta e decidere di sposare la napoletanità se vuole restare in azzurro. Il belga ha messo in conto un taglio dell’ingaggio, ma forse non si aspettava così sostanzioso, si parla di un’offerta da 1,5 massimo 2 milioni di euro a stagione per il belga.

Eppure la volontà del giocatore è quella di restare a Napoli, con Mertens che farà ancora un tentativo di dialogo con De Laurentiis. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Dries parlerà ancora con il presidente De Laurentiis per trovare un punto d’incontro perché il Napoli rappresenta la sua priorità e solo se non dovesse arrivare la firma si guarderebbe intorno per valutare altre possibili soluzioni. Il belga ha scritto la storia del Napoli e ha un feeling straordinario con i tifosi e con l’ambiente, quindi il proseguimento in maglia azzurra continua a rappresentare la sua preferenza“. Da sistemare anche la posizione di Ospina, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno. Mentre sono in bilico Fabian Ruiz e Koulibaly, con contratto in scadenza nel 2023.