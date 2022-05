CORSPORT – Il Barcellona insiste per Koulibaly: Pjanic la contropartita impossibile

Il Barcellona continua a pensare a Kalidou Koulibaly come difensore dal quale ripartire per la prossima stagione. De Laurentiis ha escluso il club blaugrana dalla corsa per il giocatore senegalese, ma le voci di mercato su interessamento del Barcellona non si spengono, anche perché Xavi ha chiesto espressamente il giocatore alla società che vuole rilanciarsi dopo qualche anno di buio. Secondo quanto fa sapere Correire dello Sport il Napoli per Koulibaly chiede ancora 40 milioni di euro e non ha alcuna intenzione di abbassare le pretese.

“Koulibaly non è insensibile al fascino del Barcellona. I blaugrana si sono informati della situazione e attendono il confronto tra Ramadani e De Laurentiis, in programma la prossima settimana, per capire come muoversi. Il Barcellona vorrebbe spendere meno e sarebbe intenzionato a mettere una contropartita tecnica nella trattativa: il nome di Pjanic – che ha un ottimo rapporto con Spalletti – è sempre forte in Catalogna. Il centrocampista bosniaco, che ha 32 anni, ha disputato l’ultima stagione al Besiktas e non rientra nei piano di Xavi. Gli piacerebbe tornare in Italia, ma l’ingaggio è un macigno pesante per ipotizzare il suo inserimento nell’affare Koulibaly” scrive il quotidiano sportivo. Impossibile dunque che a quelle cifre arrivi Pjanic al Napoli, anche perché il giocatore è da qualche anno che gioca pochissimo.