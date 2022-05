Da Roma, Mertens alla Lazio: proposta di rinnovo ritenuta un affronto

Maurizio Sarri chiama Dries Mertens alla Lazio, il giocatore del Napoli non ha ancora rinnovato il contratto con il club azzurro. Più passano i giorni e più la questione del rinnovo di Mertens si fa spinosa. Il giocatore è stato chiaro, Napoli ha la priorità ma è ovvio che non può attendere all’infinito, anche se c’è una clausola che lo lega ancora al club partenopeo. Da giungo in più Mertens può firmare con qualsiasi altro club e da Roma fanno sapere che l’interesse della Lazio è concreto. “Un sogno chiamato Ciro. Dopo Immobile, Sarri vuole il bis. Riabbracciare il calciatore che grazie a lui è diventato il miglior marcatore nella storia del Napoli. L’obiettivo per l’attacco, neanche troppo nascosto, si chiama Dries Mertens” scrive Il Tempo.

Poi il quotidiano romano fa sapere che la Lazio aspetta il momento giusto per affondare il colpo ed aggiunge: “La proposta per rimanere all’ombra del Vesuvio è stata ritenuta quasi un affronto per il numero 14, che a inizio maggio ha compiuto 35 anni. Si sente bene, vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli. Magari con un allenatore che crede ciecamente nelle sua qualità. Quello di Sarri è l’identikit perfetto, ma si devono incastrare diversi fattori. Il primo, come detto, riguarda la separazione dal Napoli. Il giocatore e la società hanno già fissato la deadline: un’altra settimana per decidere se andare avanti o dirsi addio dopo nove stagioni. A quel punto la Lazio potrebbe farsi avanti per trattare direttamente con Mertens, che sarebbe libero di firmare con qualunque club“.