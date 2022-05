Il Napoli si muove per il sostituto di Mertens, il rinnovo è complicato

Il rinnovo di Dries Mertens al Napoli diventa sempre più complicato, il giocatore ha il contratto in scadenza ma non trova il punto d’incontro con la società. Inoltre c’è una clausola nel contratto di Mertens, che per ora lo tiene ancora legato al Napoli ma che non potrà trattenerlo oltre la fine di giugno. Ma per Mertens si continua a trattare, anche perché il club non vuole assolutamente accordagli uno stipendio attuale di 4,5 milioni di euro e quindi un’intesa va trovata, altrimenti sarà separazione. Ecco perché il Napoli si è messo anche alla ricerca di un sostituto di Mertens, nel caso non riesca a trovare l’accordo per il rinnovo

Corriere dello Sport fa sapere che “Mertens rimane un interrogativo da risolvere, persino con una certa immediatezza, però il Napoli si è mosso, ha lanciato messaggi subliminali all’Udinese, ha sondato con discrezione, ha saputo che per lo spagnolo Gerard Deulofeu (28) bisognerà accomodarsi con la consapevolezza che ci vorrebbero una quindicina di milioni di euro. Ma questi sono contatti (laterali). Poi, verrebbero i contratti. L’estate farà compagnia“. Il giocatore attualmente è impegnato con la Nazionale e quindi per arrivare di nuovo ad un incontro ci vorrà tempo, che permetterà di riflettere, ma anche ad altre squadre di inserirsi nella trattativa. Ma questo è la decisione di De Laurentiis che deve fare i conti anche con il rinnovo di Koulibaly, altro problema impellente da risolvere.