Koulibaly vuole il Napoli: Tre ipotesi per il difensore

Kalidou Koulibaly ha Napoli in cima alle preferenze: tre ipotesi per il futuro del difensore Senegalese.

Koulibaly, ha sempre messo Napoli e il Napoli in cima alle preferenze. Le operazioni per il rinnovo tardano a concretizzarsi. L’agente del senegalese attraverso il Corriere dello Sport, ha lanciato un messaggio al patron De Laurentiis:

«Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club».

La palla passa al calcio Napoli, che si è affrettato a smentire le cifre riportate dal quotidiano sportivo , ma non ha ancora formalizzato l’incontro decisivo per blindare Koulibaly.

KOULIBALY-NAPOLI: TRE IPOTESI PER IL FUTURO

Quindi, qual è o quale sarà la soluzione migliore per Koulibaly e per il Napoli? Non essendoci ancora offerte dall’estero o dall’Italia, di cui nessuno ha avanzato l’esistenza, ma esistendo corteggiatori, possiamo formulare tre ipotesi:

Il piano-A potrebbe essere la cessione (a una cifra non inferiore ai 40 milioni).

Piano-B potrebbe essere il rinnovo.

Il piano-C prevedrebbe un lungo addio, da consumarsi nel corso dell’anno che verrà.

la palla passa alla società, alla sua prossima offerta – ultima, definitiva? – per tentare di non perdere un capitale tecnico ed anche umano che inevitabilmente può alimentare i sogni di Barcellona e di Psg, di Chelsea e di chiunque altro stia alla finestra, perché il tempo vola e una stagione se ne va così, senza accorgersene.