Auriemma: “Napoli, arriverà un calciatore fortissimo. Lozano va via, no a Barak”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato le operazioni di mercato condotte dal Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il giornalista Raffaele Auriemmaai microfoni di Teleclub Italia ha fatto il punto sul le operazioni di mercato del Napoli. Queste le sue parole: “Khvicha Kvaratskhelia è molto rapido, bravo nei movimenti. Inoltre Mathias Olivera è un terzino di qualità. La notizia più bella riguarda Anguissa che resterà a Napoli perché è stato riscattato. Penso che sia una operazione giusta, anzi forse servirebbe un altro calciatore a centrocampo con le stesse caratteristiche del camerunense”.

Deulofeu accostato al Napoli : “Ho fatto questo nome da tempo, ora ne parlano in tanti. Penso sia una ottima idea anche perché il Napoli è deluso dal rendimento degli esterni alti. Sono arrivati pochi goal su azione, non possiamo chiedere solo a Osimhen di andare in rete”.

Su Zerbin: “Si parla di Kvaratskhelia e Olivera, ma Alessio è un calciatore fortissimo, pronto per giocare nel Napoli. Sono convinto che Zerbin resterà in Campania, bisogna puntare su di lui”.

Sugli altri possibili affari: “Bernardeschi è un calciatore importante, lo vedrei bene a Napoli. Lozano? Per me va via. Infine Barak non mi convince: è un calciatore monopasso, non ha fant