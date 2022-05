Mancini impressionato da Zerbin. Il Napoli ha trovato il campione del futuro. Il retroscena sulle pallonate di Insigne

Roberto Mancini impressionato da Alessio Zerbin, il talento del Napoli sarà a Dimaro con Spalletti.

Furio Valcareggi, agente di Zerbin, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti ai microfoni di Vikonos Web Radio/tv.

“Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto 9 gol, tre rigori, 5 assist. Il Frosinone lo ha valorizzato e l’università a Napoli può farla. Tre anni in C sono un gran test, una gavetta seria, a Frosinone ha giocato tutte le gare. La convocazione di Mancini è un premio, siamo tutti orgogliosi di lui. Futuro? Alessio partirà per Dimaro con il Napoli e si giocherà le sue chance con Spalletti. Staremo al suo giudizio. Nel 4-2-3-1 sarebbe esterno a sinistra. A Frosinone Grosso l’ha trasformato in un esterno totale: forte in attacco, difende, sale ed è molto duttile tatticamente”.

Zerbin ha tutte le carte in regola per essere il campione del futuro del Napoli. In questa stagione ha giocato in Serie B con il Frosinone, il Napoli lo ha seguito con grande attenzione tanto da decidere di portarlo a Dimaro nel prossimo ritiro estivo della squadra partenopea. Spalletti vuole vederlo da vicino.

ZERBIN E LE PALLONATE DI INSIGNE

Lorenzo Insigne è l’idolo di Zerbin, il centrocampista offensivo in prestito al Frosinone raccontò un retroscena sull’ex capitano del Napoli: “Un giorno, dopo una partitella persa, mi hanno fatto buttare in una pozzanghera per punizione. Insigne mi ha preso a pallonate“.