Lavezzi torna a Napoli con Joseph Capriati, l’annuncio di brividi di Decibel Bellini – VIDEO

C’era anche Ezequiel Lavezzi allo stadio Diego Armando Maradona per il Joseph Capriati & Friends, l’argentino annunciato da Bellini. Lo speaker dello stadio di Fuorigrotta ha fatto venire i brividi a tutti i presenti allo stadio ed anche ai tifosi del Napoli che hanno visto il video, quando ha annunciato la presenza del Pocho sul palco.

Decibel Bellini ha chiamato Lavezzi sul palco, annunciandolo come quando faceva dopo un gol nell’allora Stadio San Paolo. Un momento veramente bellissimi, con il Pocho che si è preso l’abbraccio dei presenti, prima di scatenarsi il palco con la presenza anche di Paolo Cannavaro. Lavezzi non ha mai nascosto il suo amore per Napoli, così come i tifosi continuano ancora a volergli bene.