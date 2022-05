Iannicelli: “Ancelotti vince, gli ammutinati finiscono terzi”

Peppe Iannicelli si sofferma sulla vittoria della Champions League da parte di Ancelotti e commenta il suo esonero al Napoli. Il giornalista attraverso Opta magazine esalta l’allenatore di Reggiolo e dice: “Da grande uomo e professionista ha saputo incassare il colpo, rialzarsi e riprendere a vincere. Ha saputo reagire anche ad attacchi personali a chi lo aveva definito un bollito, pensionato o sistematore di parenti“.

Oggi si parla molto dell’esonero di Ancelotti dal Napoli, con Antonio Giordano di Corriere dello sport che svela anche chi fu che consiglio a De Laurentiis di mandare via il tecnico ex Milan. Iannicelli affonda il colpo e dice: “Chi vince è sempre l’allenatore più forte ed Ancelotti ha dimostrato di essere anche un grandissimo signore, non rispondendo mai alle critiche. Anche perché era a confronto con un gruppo di atleti con mentalità perdente, che non accettava la leadership del ‘leader calmo’. I fatti danno ragione ad Ancelotti che ha vinto Liga e Champions League, mentre gli ammutinati sono finiti al terzo posto. Perdenti erano e perdenti sono rimasti. Mentre Ancelotti resta il re di coppe “.