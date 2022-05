Da Torino – “Juve su Koulibaly, caos a Napoli. Higuain non ha insegnato nulla”

La questione legata al rinnovo di Kalidou Koulibaly tiene banco a Napoli, ma fa parlare anche i tifosi della Juve che sperano in un colpo di mercato. Su bianconero.com si legge un articolo in cui viene scritto: “Una delicata e per diversi aspetti complicata trattativa per il rinnovo, quanto normale amministrazione di questi tempi e nel mondo Juve lo sanno bene, diventata in pochi giorni un affare di stato, con tanto di comunicato incendiario a difesa dell’ambiente. Parliamo della querelle tra Napoli e Koulibaly, con il centrale senegalese che probabilmente lascerà il capoluogo campano già quest’estate. Come è successo che, in pochi giorni, la questione diventasse così incendiaria? Semplice, il difensore è stato accostato alla Juventus“.

Poi aggiunge: “È bastato tanto a scatenare il caos nel club partenopeo e nel tifo azzurro. Sia mai che un calciatore diventato simbolo del Napoli decida di fare un salto in avanti nella sua carriera e vestire la maglia della Vecchia Signora. Ma la storia di Gonzalo Higuain non ha insegnato nulla, in questo senso? Domanda retorica, risposta semplice: evidentemente no. Non sappiamo, ad oggi, se a luglio Koulibaly varcherà i cancelli della Continassa per cominciare il ritiro sotto gli ordini di Allegri. Sappiamo che, però, di fronte ad un’offerta allettante, Aurelio De Laurentiis incasserà e lascerà partire il centrale di difesa“.

Koulibaly non vuole andare allo scontro con il Napoli, non lo farà mai ed in questo senso molto difficilmente deciderà di andare alla Juve, una decisione che prese già Cavani ai suoi tempi.