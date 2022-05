Auriemma: “Il Napoli ha un giocatore fortissimo di cui si parla poco”

Raffaele Auriemma fa il punto sul mercato del Napoli fino ad ora, De Laurentiis ha già concluso tre operazioni: Kvaratskhelia, Olivera ed il riscatto di Anguissa. Il giornalista a Teleclub Italia dice: “Kvaratskhelia è un ottimo giocatore, molto rapido e con un fisico importante. Mathias Olivera è un terzino di qualità. Ma sicuramente la notizia migliore è il riscatto di Anguissa. Il Napoli ha fatto benissimo a tenerlo in rosa, anzi servirebbero altri giocatori con quelle caratteristiche“.

Ma secondo Auriemma il Napoli può puntare anche su “Alessio Zerbin, calciatore fortissimo e pronto per giocare nel Napoli. Sono sicuro che resterà nella rosa di Spalletti“. Del futuro di Zerbin ha parlato anche il suo agente, assicurando che partirà in ritiro con il Napoli.

Il giornalista si sofferma anche sulla trattativa per Deulofeu, giocatore dell’Udinese che piace al Napoli: “Ne ho parlato già tempo addietro, ora ne parlano tutti. Penso che sia sicuramente un ottimo elemento, uno che assicura qualità di rendimento e soprattutto gol. Questo è un fattore importante, perché non possiamo sperare che i gol li faccia solo Osimhen“. Ma Auriemma analizza anche Bernardeschi che è un “giocatore importante e lo vedrei bene al Napoli” mentre Su Lozano dice: “Credo che andrà via. Barak? non mi piace molto, è monopasso e non ha grande fantasia. Credo che la società cerchi altro sul mercato“.