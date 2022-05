Ospina attende il Real Madrid, il Napoli ha una convinzione

Il Napoli deve risolvere la questione portieri e farlo il più in fretta possibile, anche perché in questo momento si trova in un limbo. Ospina ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e già ora può firmare con qualsiasi club. Ma il colombiano è il preferito di Spalletti che resterà sulla panchina del Napoli. C’è poi Meret, il preferito della società anche in virtù dell’investimento fatto, che attende segnali da parte del club e dall’allenatore: se gli verrà assicurata continuità resterà in azzurro, altrimenti andrà via.

Secondo quanto scrive Corriere del Mezzogiorno Ospina “attende di capire se il Real Madrid, archiviata la finale di Champions League, fa sul serio o alla fine deciderà di tenere Lunin come vice Courtois“.

Secondo il quotidiano il “Napoli è alla finestra con la convinzione che David Ospina non troverà acquirenti che accontenteranno le sue richieste: ingaggio da tre milioni con ricco bonus alla firma. Il Villarreal senza la qualificazione alla Champions League fa fatica ad arrivare a certi parametri economici. De Laurentiis e Giuntoli attendono di capire l’evoluzione dei fatti, il Napoli è pronto a garantirgli uno stipendio di due milioni a stagione“. Intanto per il ruolo di secondo portiere si parla sempre di Sirigu, mentre se dovessero andare via sia Ospina che Meret, al Napoli piace Carnesecchi che però è vicinissimo alla Lazio.