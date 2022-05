Rinnovo Koulibaly, SSCN: “Solo falsità, nessun ingaggio dimezzato”

Il Napoli prende posizione sul rinnovo di Kalidou Koulibaly e con un comunicato ufficiale fa sapere di non aver offerto 3 milioni di euro. Le parole utilizzate dal club azzurro sono molto dure. In questi giorni più di una volta si è parlato delle cifre del rinnovo di Koulibaly, con Corriere dello Sport che ha sottolineato come la SSCN abbia offerto 3 milioni di euro al giocatore per restare ancora a Napoli per quattro anni. Notizia che la società contesta duramente, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito del club.

Napoli contro Corriere dello Sport per il rinnovo di Koulibaly

Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto.

Vista la posizione netta e precisa presa dal Napoli sul rinnovo di Koulibaly a questo punto ci si attende un rilancio importante da parte del club di Aurelio De Laurentiis. Un comunicato così forte e così preciso, fa intuire che il Napoli voglia fare di tutto per tenere in azzurro il giocatore. Non va dimenticato che Koulibaly guadagna 6 milioni di euro a stagione e che è corteggiato da PSG e Barcellona anche se proprio De Laurentiis ha rigettato un interesse del Barça.

Di possibilità di rinnovare di Koulibaly ha parlato anche Antonello Perillo della Rai, ache se ha puntualizzato che la strada resta in salita.