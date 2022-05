De Laurentiis sorride: il monte ingaggi si abbassa, ora un’altra sforbiciata. I dettagli

Lo scudetto del bilancio per il Napoli è uno dei più prestigiosi da apporre sulla giacca della società. Aurelio De Laurentiis ha sempre sostenuto che con lui alla guida del club non sarebbe mai arrivato un nuovo fallimento, come accaduto dopo la gestione Feralaino. Su questo il presidente del Napoli è stato assolutamente di parola, il club dal punto di vista finanziario è più che solido, anche ora con il Nuovo Fair Play Finanziario, si troverà il modo di rispettare tutti i parametri. Una gestione oculata che spesso cozza con le ambizioni sportive, come ad esempio l’abbassamento del tetto di ingaggi voluto fortemente da De Laurentiis che come obiettivo si è posto quello di scendere sotto quota 100 milioni di euro.

Salary cap Napoli: a che punto si è arrivati

Il Napoli al termine della stagione 2021/22 si libererà di molti ingaggi pesanti: Insigne e Ghoulam prima di tutto, sostituiti con Kvaratskhelia e Mathias Olivera che percepiscono molto meno. Poi c’è da fare i conti con il rinnovo di Koulibaly che volendo restare dovrà accettare cifre più basse rispetto ai 6 milioni di euro che percepisce ora.