Da Udine – Napoli-Deulofeu l’affare si fa, tutte le cifre. Può cambiare la formula

Arrivano conferme per l’arrivo di Gerard Deulofeu al Napoli. De Laurentiis offre 18 milioni di euro all’Udinese per il cartellino dello spagnolo. Manca veramente poco per il trasferimento del calciatore in maglia azzurra, anche tuttoudinese fa sapere che oramai manca poco per siglare l’accordo definitivo. Il Napoli ha fatto una mossa importante nelle ultime ore alzando l’offerta per il calciatore. Inoltre la società di De Laurentiis ha trovato l’accordo per l’ingaggio del giocatore che firmerà un contratto di 4 anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Dunque anche Deulofeu è ampiamente dentro il tetto di ingaggio voluto dal patron del Napoli per contenere i costi di gestione della società.

Secondo quanto sapere da Udine, l’affare che porta Deulofeu al Napoli si farà, Giuntoli ha alzato l’offerta della società azzurra a 18 milioni di euro. Al momento l’Udinese continua a chiedere 20 milioni di euro, ma la distanza è veramente molto sottile. Molto probabilmente bisognerà attendere che si muovano De Laurentiis e Pozzo per concludere una trattativa che diventa caldissima. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, che arrivano da fonti vicine alla società friulana, la trattativa tra Udinese e Napoli per Deulofeu può essere conclusa con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto. In questo modo il Napoli avrebbe una maggiore mobilità sul mercato e potrebbe alzare la parte fissa per il cartellino dello spagnolo.