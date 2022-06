Dries Mertens piace alla Lazio di Maurizio Sarri, il giocatore belga non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli. La situazione del giocatore è molto delicata. Secondo Alvino, De Laurentiis attende una risposta da Mertens, dopo avergli fatto una richiesta specifica. Intanto i giorni passano e le voci su interessamento della Lazio si fanno sempre più importanti. Paolo Cericola, giornalista di Radio Radio, fa sapere che “De Laurentiis e Lotito sono molto amici, in Lega fanno fronte comune. Il presidente della Lazio non farebbe mai uno sgarbo al suo collega, ma non dimentichiamoci che c’è Sarri che vuole forzare la mano per avere un vice Immobile di assoluto livello“.

È proprio il fatto di fare il vice che non sembra andare a genio al giocatore del Napoli, che si sente ancora di poter essere protagonista. Secondo Cericola per la Lazio non ci sarebbe nessuna difficoltà a fare un operazione con un giocatore di 35 anni, ma di solito quando “Lotito prende certi giocatori lo fa per farli diventare protagonisti e non comprimari. Si veda l’ingaggio di Pedro, che è fondamentale nello scacchiere di Sarri. In passato sono stati presi giocatori come Lucas Leiva e Klose. Mertens arrivando a Napoli sa benissimo che lì davanti si ritroverebbe a competere con il quattro volte capocannoniere della Serie A. Investire in un ingaggio da 4 milioni di euro per una alternativa, non sembra essere nelle corde della Lazio. Mertens però piace a Sarri, mentre la Lazio vorrebbe Cabral come alternativa ad Immobile“.