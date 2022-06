Capuano: “Mertens è un campione non va ceduto”

Eziolino Capuano parla del rinnovo di contratto di Dries Mertens, il giocatore non ha ancora firmato col Napoli. L’allenatore a Radio Goal ha detto: “Koulibaly e Mertens sono due grandissimi giocatori, in particolare il belga che è uno dei calciatori che ha fatto la storia del Napoli. Su me e lui gira purtroppo una vecchia storiella. Koulibaly è senza alcun dubbio uno dei difensori più forti che ci siano al mondo. Però oramai la riconoscenza nel calcio non esiste più. Basti vedere quello che è successo a Salerno. Hanno raggiunto una miracolosa, poi si è dimenticato tutto“.

Capuano sul Napoli aggiunge: “Secondo me i migliori vanno tenuti, quindi giocatori come Mertens e Koulibaly devono restare in azzurro. Il Napoli ha un gruppo importante, una squadra forte che in questa stagione ha fatto registrare il più alto possesso palla in assoluto. Con Spalletti ha una identità di gioco precisa. Sono basi importanti da cui ripartire per cercare di portare lo scudetto a Napoli come detto da De Laurentiis. Però quando il presidente dice certe cose poi non può perdere i pezzi, altrimenti quell’obiettivo non è così veritiero“. Su Deulofeu, Capuano ha detto: “Ha fatto un campionato davvero devastante con l’Udinese, ha dimostrato di essere un giocatore buono per un grandissimo club. Ha bisogno di confermarsi, ma può giocare tranquillamente al Napoli“.