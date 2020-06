Eziolino Capuano contro Mertens, sui social spunta un nuovo video che ha come protagonista Massimo Troisi. Il divertente filmato è diventato virale sui social.

Le parole di Eziolino Capuano su Mertens sono diventate leggenda, ma come avrebbe reagito Massimo Troisi? A questo interrogativo ha risposto il geniale Luca Del Vaglio, autore di alcuni dei più esilaranti video presenti sui canali social. Del Vaglio con abile maestria, unisce grandi personaggi della cultura e del cinema napoletano, come Totò, Massimo Troisi e De Filippo, a vicende attualità, creando un mix spettacolare.

Tutti ricorderanno la profezia di Eziolino Capuano che il 17 giugno 2013 era sicuro che Dries Mertens, non avrebbe giocato più di otto partite da titolare nella stagione che stava per iniziare. Quasi sette anni dopo, il calciatore è in testa alla classifica dei maggiori marcatori della storia del Napoli con 122 goal. Mertens ha superato Hamsik e Maradona.

Capuano successivamente su scusò con Mertens: “È stata decontestualizzata una frase. Ho semplicemente detto che Mertens era la fotocopia di Insigne e che per questo avrebbe faticato a giocare. Tutto qui, mai pensato che fosse scarso. Parlai pure di Radosevic, dissi che non era da Napoli. Sono stato massacrato per mesi, ma io ho avuto le palle di parlare prima a differenza di altri: è facile parlare dopo. Ora è un fenomeno, tra i più forti al mondo. Affermare che dissi che era scarso è l’anti calcio. Faccio i complimenti a Mertens e chiedo scusa, lo conoscevo poco. I meriti dell’esplosione sono di Sarri”.

Le parole di Capuano arrivarono troppo tardi, appena Dries realizzò il record di gol con il Napoli, prese in giro Capuano, pubblicando una storia su Instagram dove con una faccina che ride, ha postato il video di Capuano che sentenziò all’epoca come Mertens non facesse più di 8 partite in azzurro.

Ma come avrebbe reagito Massimo Troisi alle parole di Capuano su Mertens? Ecco il video che sta spopolando sui social.

VIDEO – CAPUANO SU MERTENS: MA CHI È COSTUI?