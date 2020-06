Napoli, arriva la decisione di Gattuso su Ospina e Meret

Gennaro Gattuso ha due grandi portieri come Ospina e Meret, i due calciatori si alterneranno fino a fine stagione. Lo riferisce Repubblica.

Il Napoli non ha grandi problemi tra i pali, anzi può vantare due ottimi portieri. Lo sa anche Gennaro Gattuso che si trova a dover scegliere tra Ospina e Meret. Fino ad ora il portiere colombiano è sempre stato un passo avanti al giovane collega friulano. Nonostante tutto Meret si è fatto trovare pronto in finale di Coppa Italia, sfoderano un’ottima prestazione e parando anche un rigore a Dybala.

Secondo quanto riferisce Repubblica Gattuso ha detto a Meret che da qui a fine stagione si alternerà con il colombiano. L’ex Spal sembra aver accettato la decisione, anche perché tra Meret ed Ospina c’è grande feeling come più volte detto da entrambi e come dimostra la foto in cui si vede Ospina che va ad abbracciare il giovane collega dopo la vittoria della Coppa.

Gattuso su Meret ed Ospina: ecco la gerarchia

“La gerarchia è stata nuovamente azzerata. Prima l’uno, poi l’altro. E viceversa. E se nel ballottaggio di domani a Verona la spunterà Ospina come pare, Meret potrebbe giocare contro la sua ex squadra, la Spal, domenica al San Paolo” scrive Repubblica. Insomma per ora si va avanti come faceva Carlo Ancelotti che però prediligeva Meret. A lungo andare questo dualismo deve comunque essere risolto.

In una stagione complicata come quella attuale è difficile fare a meno dell’esperienza di Ospina, ma sul lungo periodo perdere un portiere dalle grandissime qualità e potenzialità come Meret sarebbe un delitto. Lo sa bene anche Gattuso che su Meret ed Ospina continua a puntare in maniera molto decisa, ma se continuerà ad essere l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione dovrà probabilmente prendere una decisione definitiva. La società punta molto su Meret e probabilmente il futuro è proprio del friulano.