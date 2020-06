Verona-Napoli: cambi centrocampo, rientro importante per Gattuso

Verona-Napoli è la partita della 26a giornata di Serie A in programma alla 19.30 di martedì 23 giugno. Cambio in formazione per il Napoli.

C’è un rientro importante per il Napoli di Gennaro Gattuso, è quello di Allan. Il centrocampista brasiliano in queste due partite dopo la ripresa non è mai partito titolare ed anche nelle gare prima del blocco, causa coronavirus, era scivolato come seconda scelta. La discussione che aveva preceduto la partita con il Cagliari, quando Gattuso cacciò via Allan dall’allenamento, è superata. Il centrocampista ha capito di aver sbagliato e si è messo di nuovo in riga.

Con i ritmi forsennati di questa ripresa di campionato il tecnico sa che dovrà attingere quanto più possibile anche dalla panchina ed Allan può essere un alleato prezioso. L’ex Udinese ha un grandissimo potenziale, che ha fatto ampiamente vedere in maglia azzurra. Negli ultimi mesi aveva perso qualcosa in termini di freschezza ed esplosività, ma ora il peggio sembra passato.

Formazione Verona-Napoli

Altro calciatore che sembra pronto a rientrare da titolare è David Ospina. Nonostante l’ottima prestazione di Meret in finale di Coppa Italia (ha parato anche un rigore a Dybala) il titolare resta ancora il colombiano. Al rientro anche Politano che prende il posto di Callejon. Allan dovrebbe sostituire Zielinski, uno dei cardini del centrocampo partenopeo, mentre in mezzo al campo è sempre complicato tirare fuori Fabian Ruiz. In attacco Milik scalpita per giocare da titolare, ma togliere il posto a Mertens non sarà affatto semplice. Per la difesa il discorso sembra chiuso, con Manolas non ancora al meglio ci sarà di nuovo la coppia Maksimovic-Koulibaly, sugli esterni sono pronti sia Di Lorenzo che Mario Rui. Il rientro di Ghoulam, invece, deve ancora attendere. L’esterno sinistro algerino è guarito, ma fatica tremendamente a trovare la condizione fisica e mentale migliore, tanto che spesso al suo posto ha giocato anche Hysaj.