Napoli, scontro Allan-Gattuso: "Stai camminando, ora resti a casa"

Scontro Allan-Gattuso durante l’allenamento del Napoli in vista della trasferta di Cagliari. Il tecnico sbotta con il brasiliano.

Gattuso e Allan arrivano allo scontro. Il tecnico calabrese non conosce mezze misure e ha punito il poco impegno del centrocampista brasiliano escludendolo dai convocati per la trasferta di Cagliari.

Ringhio, non ha apprezzato il poco impegno del brasiliano durante gli allenamenti e ha deciso di usare il pugno duro.

Nel corso dell’ultimo allenamento a Castel Volturno, come riporta areanapoli.it, ci sarebbe stato anche uno scontro verbale tra Allan e Gattuso. Il tecnico azzurro avrebbe riferito al centrocampista brasiliano con tono molto duro: “Stai camminando, è meglio che resti a casa!“.

Allan ovviamente non l’ha presa bene e con il volto rammaricato ha incassato la decisione del tecnico, la sua espressione era un misto di rabbia e delusione. Negli spogliatoi di Castel Volturno vi era grande tensione, ma Gattuso ha scelto di essere intransigente con chi non si impegna al massimo.

In conferenza stampa, Gattuso ha tenuto a chiarire: “Allan non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle grandi camminate. E resta a casa. Se si allena come dico io la prossima settimana bene, se no resterà a casa pure quando andremo a Brescia“.