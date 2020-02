Cagliari-Napoli, i convocati di Gattuso: Out Allan, Koulibaly, Milik e Lozano

I convocati di Gattuso per Cagliari-Napoli. Fuori Allan, Koulibaly, Milik e Lozano. Il tecnico dei partenopei in Sardegna con una rosa decimata.

Il Napoli è atteso dalla difficile trasferta di Cagliari. Gli azzurri scenderanno in campo senza il supporto del pubblico e con la rosa decimata. Sono quattro i calciatori che mancano all’appello nei convocati di Gattuso: Allan, Koulibaly, Milik e Lozano.

Ringhio in conferenza stampa ha bacchettato Allan per lo scarso impegno mostrato in allenamento e lo ha lasciato a casa, una presa di posizione dura del tecnico nei confronti del giocatore.

Su Allan, come evidenza l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, suonano le sirene del PSG. Il club parigino è pronto a un’offerta da 6 milioni annui per il centrocampista.

Out anche Arek Milik, l’attaccante ha accusato un’infiammazione al ginocchio destro. Milik non partirà insieme alla squadra per la trasferta di Cagliari. Anche sul polacco pesano le questioni economiche, il suo entourage non ha trovato l’accordo economico con il Napoli e quasi sicuramente non prolungherà il suo contratto. In estate lascerà gli azzurri.

Koulibaly dopo il rientro contro il Lecce, ha palesato alcuni problemi fisici, in previsione della sfida Champions contro il Barcellona, Gattuso ha preferito tenerlo a riposo precauzionale.

Anche Lozano non è al meglio, dopo lo sfogo su Instagram l’attaccante messicano ha svolto l’allenamento a parte per ritrovare la forma migliore e dimostrare le proprie qualità a Gattuso.

CAGLIARI-NAPOLI, I CONVOCATI DI GATTUSO

Questi i convocati di Gattuso per Cagliari-Napoli:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Mertens, Politano.