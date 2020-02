Lozano, Raiola incontra il Napoli. Il messicano potrebbe andare via

Raiola manager di Lozano non ha gradito l’esclusione contro L’inter e a breve incontrerà il Napoli. Sui social spunta l’ hashtag #fueraGattuso, ovvero via Gattuso.

Hirving Lozano sta attraversando un brutto momento. Il giocatore si è sfogato su Instagram ringraziando Luis Garcia Postigo sceso in campo per difendere quello che ha reputato il miglior giocatore messicano:

“Ho trovato una risposta a molte domande che mi passano perla testa Le tue parole mi hanno sopraffatto e mi incoraggiano”.

Lozano è arrivato a Napoli per volere di Carlo Ancelotti l’estate scorsa, uno degli acquisti più onerosi dell’era De Laurentiis. El Chucky ha totalizzato solo 723’ minuti giocati e tre gol (due in campionato) e uno in Champions.

In Messico attaccano Gattuso reo di limitare l’esplosione del talento ex PSV.

Il futuro di Lozano a Napoli resta incerto, come spiega il giornalista Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno:

“El Chucky, che quest’anno ha trovato diversi problemi, si era presentato ai tifosi azzurri con un gol alla Juventus, poi un lungo oblio. Lo score stagionale non è dei più confortanti 16 partite giocate (8 da titolare). Solo 723’ e tre reti (due in campionato) e una in Champions.

L’attaccante messicano non sta di certo vivendo un bel momento. Anche contro l’Inter, pur mancando Insigne, non ha trovato spazio nemmeno a gara in corso. Gattuso gli ha preferito Elmas a sinistra. Il Napoli per acquistarlo ha sborsato 45 milioni, oltre a versare una cospicua commissione a Raiola, il suo procuratore. Raiola non è proprio contento dello scarso utilizzo del suo assistito e probabilmente ne parlerà a breve con la società per capire se intende puntare per il futuro sul calciatore. In caso contrario, Lozano potrebbe anche cambiare aria“.

IN MESSICO SPUNTA L’HASHTAG #FUERAGATTUSO, OVVERO VIA GATTUSO

Martucci aggiunge: “In patria Lozano è un idolo, sono pronti a difenderlo. Sui social i milioni di fan non le hanno mandate a dire ad Ancelotti prima e a Gattuso poi, addirittura con l’hashtag #fueraGattuso, ovvero via Gattuso, reo di utilizzare poco o nulla il loro pupillo“.