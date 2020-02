Cagliari Napoli, Calvarese al VAR. Gattuso pensa ad Allan e Koulibaly

Calvarese al Var di Cagliari-Napoli. Dubbi di formazione per Gattuso, recuperano Allan e koulibaly.In dubbio Insigne e Meret.

Calvarese incontra ancora il Napoli, dopo la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter a San Siro. L’arbitro di Teramo ha negato il 16 rigore al Napoli per un fallo di mano in area Intersita, lo stesso fallo in Milan-Juventus è stato punto con il calcio di rigore. Le regole ci sono la discrezionalità dell’arbitro verso l’una o l’altra squadra sta creando un caos incredibile.

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha condiviso col designatore arbitrale di serie A, Nicola Rizzoli, la necessità di usare di più lo strumento elettronico (VAR): “la FIGC, ha spiegato Gravina, si è fatta interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose Società di Serie A ed ha anticipato informalmente alla FIFA la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge (la chiamata all’on field review da parte delle squadre), nei tempi e nei modi che l’Ifab eventualmente stabilirà

CAGLIARI-NAPOLI DUBBI DI FORMAZIONE PER GATTUSO

Il Napoli prepara la sfida di Cagliari. Secondo il Corriere dello sport: “Koulibaly sta meglio e anche Insigne non se la passa poi così male. Contro l’Inter, Insigne si è dovuto arrendere a una infiammazione a un ginocchio, evolutasi tra domenica e martedì.

Koulibaly, che è rimasto per due mesi a guardare, conviene «gestirlo» per riconsegnarlo ai suoi standard abituali. Gli interrogativi non mancano ma rientrano nelle dinamiche di una stagione che ora si fa più difficile.

Kalidou e Insigne, possono essere (eventualmente) anche attesi per un’altra settimana, saltando la sfida di domenica essendoci cinque giorni a separare il Cagliari dalla sfida contro il Brescia.

Contro la squadra di Antonio Conte si è rivisto Allan, il centrocampista brasiliano ha bisogno di minutaggio, e non mancheranno le occasioni.

Da Cagliari a Brescia, dal Barcellona al Torino e poi di corsa al ritorno con l’Inter: non mancheranno le occasioni, per nessuno, neanche per Hysaj che, essendo squalificato, a San Siro non c’è andato e dunque ha la possibilità, eventualmente, di far rifiatare Di Lorenzo oppure Mario Rui, dipende da chi ne avrà più bisogno.

Meret sta risolvendo i suoi problemi, nati con l’Inter (in campionato) e poi ricostruitisi a Marassi, sul rigore di Gabbiadini, quando il fi anco del portiere ha ricominciato a dolergli. Ma è passata anche questa e Ospina sa che la porta qualcuno dovrà pur chiuderla”.

CALVARESE VAR DI CAGLIARI-NAPOLI

L‘Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno Cagliari-Napoli, gara valida per la 5ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20.

Cagliari – Napoli domenica ore 18.00

Doveri

Del Giovane – Valeriani

Iv: Ghersini

Var: Calvarese

Avar: Tegoni

PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni Cagliari-Napoli in programma domenica alle ore 18.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Nandez, Oliva, Cigarini, Ionita, Lu. Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran. A DISP.: Rafael, Olsen, Mattiello, Ceppitelli, Lykogiannis, Rog, Birsa, Pereiro, Ragatzu, Paloschi. INDISPONIBILI: Cacciatore, Faragò, Pavoletti. SQUALIFICATI: Nainggolan.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Elmas. ALL.: Gattuso. A DISP.: Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Maksimovic, Allan, Lobotka, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne. INDISPONIBILI: Ghoulam, Malcuit, Younes.