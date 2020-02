Pardo assolve Nicchi: "Quando gli arbitri sbagliano, non è felice"

Pierluigi Pardo assolve Nicchi e rizzoli. Il giornalista ha parlato dell’uso del VAR e delle polemiche sulle designazioni arbitrali.

Pierluigi Pardo, giornalista delle reti Mediaset è intervenuto ai microfoni di radio Marte. Pardo ha parlato del Var e delle recenti polemiche sul mondo arbitrale diretto da Nicchi e Rizzzoli:

“Challenge? La Federazione italiana è stata all’avanguardia con il Var e Gravina sta continuando con questo atteggiamento. Le nostre autorità sportive stanno facendo tutto ciò che possono fare per andare avanti nella sperimentazione e nella tecnologia. Nonostante i tanti errori e le tante polemiche, non ho mai pensato si dovesse tornare indietro: il Var è uno strumento preziosissimo e quando le cose non vanno ben è perché non viene utilizzato nella maniera giusta e opportuna.

Il designatore arbitrale, quando gli arbitri sbagliano, non è felice. La cultura sportiva in Italia ci fa pensare male ad ogni errore, siamo avvezzi alle polemiche, ma il mondo del calcio italiano e arbitrale sono all’avanguardia e dobbiamo sottolinearlo. Non so perché gli arbitri non vadano al Var: sono convinti di ciò che vedono“.

Pardo ha poi aggiunto: “Il vero Napoli è quello che perde in casa col Lecce e vince a Milano con l’Inter, altrimenti avrebbe un’altra classifica. La squadra azzurra si esalta di più nelle grandi partite e può battere chiunque, lo ha dimostrato. Non mi sorprende la vittoria di San Siro e neppure l’attenzione che si da alle coppe. Napoli-Barcellona è una gara in cui la squadra spagnola è favorita, ma gli azzurri non sono battuti in partenza”.