Napoli-Barcellona, esauriti i biglietti per Curve superiori e distinti. I tifosi del Napoli in piena febbre Champions League.

Cresce l’attesa per Napoli-Barcellona. I tifosi del Napoli pronti a sostenere in massa la squadra di Gattuso contro Messi e compagni.

Dopo le polemiche scatenate per il costo dei biglietti per la sfida Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 25 febbraio al San Paolo.

I tifosi azzurri hanno preso d’assalto i botteghini. I napoletani hanno dato vita a file chilometriche per acquistare i tagliandi. Già dalle 6 del mattino numerosissimi tifosi in attesa che aprissero i punti vendita.

Dopo mezz’ora dall’apertura, la Curva B superiore era già esaurita. Non ci è voluto troppo per andare verso un veloce riempimento (ancora non totale) degli altri settori. Si va dunque verso il tutto esaurito, con alcune disponibilità ancora in Tribuna Nisida, Tribuna Posillipo e le Curve inferiori.

NAPOLI-BARCELLONA, ESAURITI I BIGLIETTI PER CURVE E DISTINTI

L’entusiasmo in città è palpabile ed evidente come testimoniano sin da subito i tanti settori che saranno esauriti come Curva A e Curva B superiori.

Partita a buon ritmo anche la vendita per l’anello inferiore, mentre nelle ultime ore sono andati esauriti anche i Distinti. Restano quindi disponibili solo le due Tribune, oltre alle Curve inferiori.

Inoltre, sempre a partire dalle ore 10 è possibile – comunica il club azzurro – aderire al progetto “Tribuna Young”, attraverso il quale la SSC Napoli riserverà a tutte le scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilità di portare allo Stadio San Paolo i propri giovani iscritti, attraverso una semplice procedura online .

Di seguito prezzi e dettagli diffusi dalla Ssc Napoli: Napoli vs Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00 Tribuna Nisida € 190,00

Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00 Curve € 70,00.

ACQUISTO ON LINE

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line.