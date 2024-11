Napoli, da Meret a Olivera: il calendario dei rientri dalle Nazionali

Gli azzurri sparsi per il mondo fanno rientro gradualmente: stasera tocca agli italiani, ultimo Olivera dal Brasile

Primi rientri in vista per il Napoli. Gli azzurri sparsi per il mondo torneranno gradualmente a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Conte.

Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori apriranno le danze dopo la sfida di stasera contro la Francia a San Siro. Gli azzurri dell’Italia saranno i primi a ripresentarsi al centro sportivo.

Domani sarà il turno della coppia scozzese Gilmour-McTominay, impegnata contro la Polonia. Con loro anche Rrahmani: il centrale del Kosovo salterà la gara con la Lituania dopo l’ammonizione da diffidato contro la Romania.

Una partita, quella di Bucarest, segnata dalle tensioni nel finale. Dagli spalti cori pro Serbia che hanno spinto la squadra kosovara ad abbandonare il campo. “Questo è troppo. Tutti devono sapere che il Kosovo è Kosovo”, le parole di Rrahmani in conferenza stampa.

Gli ultimi rientri sono previsti martedì con Lobotka, Kvaratskhelia, Anguissa e Rafa Marin. Chiuderà il cerchio Olivera, impegnato nella notte tra martedì e mercoledì a Salvador con l’Uruguay contro il Brasile.