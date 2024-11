Napoli, non solo Lukaku, rientra anche Rrahmani: il motivo

Stop in nazionale per il kosovaro: ammonizione fatale al 67′ contro la Romania. Già domani in campo con Conte

Amir Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo dopo l’ammonizione rimediata al 67′ contro la Romania per un fallo su Stanciu. Il difensore del Napoli, diffidato, era uno dei 6 calciatori a rischio squalifica.

L’intervento, giudicato eccessivo dall’arbitro Taylor, costa caro al centrale che tornerà subito a Castel Volturno. Domani mattina il primo allenamento con Conte, proprio mentre i compagni del Kosovo sfideranno Israele.

Non solo Lukaku, quindi. Il Napoli ritrova due titolari in anticipo: il belga aveva già lasciato il ritiro dei Diavoli Rossi per un affaticamento al polpaccio destro, nulla di grave secondo lo staff medico azzurro.

La coppia Rrahmani-Natan, 437 minuti insieme in campo e solo 2 gol subiti, avrà così una settimana piena per preparare la super sfida alla Roma. Il kosovaro, 13 presenze stagionali e un rendimento in crescita, è ormai un punto fermo della difesa di Conte.

Dalla Romania intanto polemiche per l’ammonizione del difensore azzurro, giudicata severa dal ct Iordanescu: “Intervento pulito sul pallone, l’arbitro ha esagerato”. Ma per il Napoli è quasi una buona notizia: Rrahmani potrà concentrarsi subito sulla ripresa del campionato.