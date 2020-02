Napoli-Lecce il San Paolo verso il sold out. Oltre 30mila biglietti già venduti

Il San Paolo verso il sold out. Le vittorie e i prezzi popolari riportano i tifosi allo stadio Per Napoli-Lecce si va verso il record stagionale.

Napoli-Lecce verso il sold out. Il San Paolo in attesa del Barcellona ospiterà quasi 50mila persone per la sfida contro i salentini.

Le vittorie di carattere del Napoli di Gattuso e i prezzi popolari riportano i tifosi allo stadio di Fuorigrotta.

Sono già oltre 30mila biglietti già venduti, scrive l’edizione odierna del Corriere dello sport, i tifosi hanno la consapevolezza che una nuova vittoria spalancherebbe la strada per l’Europa.

I prezzi tornati abbordabili stanno spingendo i tifosi azzurri al record di stagione a quota 45.770 60. Stando al tipo di premesse, ecco che la vendita era già partita in maniera particolarmente spedita nei giorni scorsi (nella giornata di ieri si è andati ben oltre i trentamila), tanto da assicurare già il pienone per le due curve.

Si guarderà gradatamente anche ai settori inferiori, il muro del tifo azzurro che ha spinto il Napoli nella vittoria ottenuta contro la Juve capolista, cosicché ai 39mila e passa dell’ultima potrebbero aggiungersene parecchi di più, sino a sfondare quel muro dei 40mila oltrepassato nell’annata soltanto in un’occasione. Ovvero per quel lontano Napoli-Brescia del 29 settembre, piacevole e vittorioso lunch match domenicale con 45.770 presenze.

Per ciò che concerne invece il Settore Ospiti (capienza 2.482), i residenti in provincia di Lecce vi potranno accedere solo con la Tessera del Tifoso (costo di 29 euro più diritti).

Vale la pena infine di spingersi anche oltre, a quella data cerchiata e impressa nella memoria già da tempo, a quel Napoli-Barcellona per il quale era già partita una prevendita (30 gennaio) che sino alle 23.59 di oggi sarà riservata ai soli abbonati.

Poi, da domani (ore 10) vendita libera: con l’auspicio che sul San Paolo possa abbattersi l’auspicata “valanga” azzurra, nonostante l’impedimento di costi elevati. Come si sa, a partire da quei 70 euro per le Curve non proprio alla portata di tutti.