70 Euro per il settore ospiti di Barcellona-Napoli. Il club catalano infastidito dai prezzi imposti dal club partenopeo ha risposto con la stessa moneta.

I prezzi dei biglietti per Napoli-Barcellona, sfida valida per gli ottavi di Champions Legague, hanno scatenato una grande polemica tra i tifosi azzurri.

I supporter partenopei che vorranno assistere alla sfida tra il Napoli di Ringhio Gattuso e il Barcellona di Messi dovranno sborsare un minimo di 70 Euro per le curve, mentre sui siti di secondary ticketing le curve arrivano anche a 240 euro.

Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, il prezzo imposto ai tifosi del Barcellona che occuperanno il settore ospiti del San Paolo, non piaciuto neppure al club Catalano, che per ripicca ha deciso di ripagare il club campano con la stessa moneta: 70 euro per la zona riservata ai tifosi in trasferta al Camp Nou. E a farne le spese, ovviamente, è proprio il singolo appassionato. Un nuovo esborso importante, fra l’altro, per uno scomodo sediolino ubicato in piccionaia, a distanza binocolare dal terreno di gioco”.

ECCO I PREZZI DI BARCELLONA-NAPOLI, SETTORE SOPITI A 70 EURO

Il club Catalano ha reso noti i prezzi dei biglietti per Barcellona-Napoli, il settore ospiti a 70 Euro. Ecco i prezzi di tutti i settori del Camp Nou: