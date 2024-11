Raspadori contro la Francia per riconquistare Conte

A San Siro Jack cerca il bis dopo il gol di Parigi: vuole convincere il tecnico del Napoli

La notte di San Siro per riaccendere la luce. Jack Raspadori torna a sfidare la Francia ottanta giorni dopo quel gol a Parigi che resta l’unica gioia stagionale. Era settembre, un’altra epoca per il numero 10 dell’Italia.

Da allora solo briciole in maglia Napoli: 383 minuti, zero gol e un assist in Coppa Italia. L’arrivo di Lukaku ha cambiato tutto, relegando in panchina il gioiello pagato 35 milioni da De Laurentiis.

Ma Spalletti non ha mai smesso di credere in lui. Gli ha consegnato la 10 della Nazionale e stasera potrebbe lanciarlo dal primo minuto. Il ct conosce bene Jack, insieme hanno vinto lo scudetto a Napoli. Sa che il ragazzo ha nelle corde colpi da fuoriclasse, dribbling nello stretto e quello scatto improvviso che manda in tilt le difese.

Conte osserverà dalla tribuna. Il tecnico azzurro cerca nuove soluzioni per il suo attacco e un lampo del suo numero 81 in Nazionale potrebbe cambiare le gerarchie. D’altronde fu proprio San Siro, ai tempi del Sassuolo, a lanciare Raspadori nel firmamento del calcio italiano.

Stasera il palcoscenico è tutto suo. La Francia, il primo posto nel girone di Nations League, la voglia di riprendersi il Napoli. Jack vuole illuminare ancora San Siro, come quella notte con il Sassuolo che convinse Mancini a puntare su di lui. Il resto è storia: campione d’Europa e nuovo numero 10 dell’Italia. Ora cerca solo il gol per riconquistare Conte.