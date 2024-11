Lukaku torna a Napoli: l’accordo con Conte e il piano per la Roma

L’attaccante belga rientra a Castel Volturno dopo aver giocato solo contro l’Italia

Romelu Lukaku fa ritorno a Napoli secondo i piani. Il bomber azzurro aveva un accordo preciso con Antonio Conte per gestire gli impegni con il Belgio e preparare al meglio la sfida contro la Roma.

L’attaccante lascia il ritiro della nazionale dopo la partita con l’Italia di Spalletti. Una decisione concordata con il CT Tedesco, che aveva accettato di avere “Big Rom” a disposizione solo per la sfida agli azzurri di venerdì sera.

Il piano studiato con Conte prevede il rientro immediato a Castel Volturno. Il centravanti salterà così la sfida di Nations League contro l’Israele, in programma domani alle 20:45, ultima giornata del Gruppo B.

Una scelta strategica che permetterà a Lukaku di usufruire di due giorni di riposo, proprio come i compagni rimasti nel centro sportivo azzurro. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì, quando il numero 90 si unirà al gruppo per iniziare la preparazione specifica al match contro la Roma.

La sfida dell’ex contro i giallorossi, in programma allo Stadio Maradona per la tredicesima giornata di Serie A, rappresenta un appuntamento particolare per il belga. Conte vuole il suo bomber al massimo della forma per questo delicato confronto di campionato.

