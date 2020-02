La lista dei rigori negati al Napoli in un video di Gerardo Marino. Da quelli su Llorente all’ultimo di Milik con il Lecce. Il campionato è falsato?

Si dice che tre indizi facciano una, ma nel video di Gerardo Marino la lista dei rigori negati al Napoli. Qualcosa in più che induce i tifosi a parlare di campionato falsato.

Sono 15 i rigori che gli arbitri hanno negato alla squadra partenopea, dei quali 13 chiarissimi. Si parte da quello del 25 settembre non concesso a Llorente per il fallo di Klavan, fino a giungere a quello negato a Milik per il fallo di Donati.

Una escalation di errori grossolani e marchiani. Talmente evidenti da far urlare allo scandalo. Anche Ancelotti protestò con Rizzoli per i tanti errori commessi contro il Napoli, ma nonostante tutto le ‘sviste’ sono continuate. Il Var oramai si attiva senza una regola precisa, quello che vale oggi non è una certezza per il domani. Un calderone di inefficienze che sta distruggendo il campionato di Serie A.

Rigori negati al Napoli: ecco la lista

25 settembre 2019 Napoli-Cagliari. Klavan trattiene Llorente in area di rigore

29 settembre 2019 Napoli-Brescia. Chancellor abbatte Llorente in area di rigore

6 ottbre 2019 Torino-Napoli. Izzo strangola Ghoulam in area di rigore

19 ottobre 2019 Napoli-Verona. Faraoni trattiene Milik in area

27 ottobre 2019 Spal-Napoli. Vicari tocca la palla con la mano, l’arbitro concede il rigore. Il Var lo annulla.

30 ottobre 2019 Napoli-Atalanta. Pasalic abbatte Callejon, l’arbitro non lo espelle. Il fallo è in area ma viene concessa punzione dal limite. Il Var TACE

30 ottobre 2019 Napoli-Atalanta. Kjaer va in placcaggio su Llorente in area. Nessun rigore, anzi vantaggio e ripartenza per l’Atalanta che segna

30 ottobre 2019 Napoli-Atalanta. Llorente pronto a scaraventare la palla in rete viene fermato da un tocco di braccio di Toloi.

9 novembre 2019 Napoli-Genoa. Lerager tocca con il braccio e gomito alto la palla in area.

1 dicembre 2019 Napoli-Bologna. Bani e Svanberg abbattono Manolas in area.

26 gennaio 2020 Napoli-Juventus. Cuadrado tocca il pallone con la mano in area di rigore. Tutto regolare.

3 febbraio 2020 Sampdoria-Napoli. Colley ferma con un fallo Politano sulla linea dell’area di rigore. L’attaccante napoletano è ammonito per simulazione

9 febbraio 2020 Napoli-Lecce. Milik viene colpito da Donati in area di rigore. Tocco netto, l’arbitro nega il rigore e ammonisce milik per simulazione, ignorando i richiami del Var.