Maurizio Pistocchi interviene sul mancato rigore concesso al Napoli per fallo di Izzo su Ghoulam. Il giornalista su Twitter chiama in causa l’A.I.A.



Il giorno dopo Torino-Napoli, non sono mancate le polemiche. La prestazione degli azzurri ancora una volta non ha convito, mettendo Ancelotti sul banco degli imputati.

Soprattutto sta generando polemiche la mancata assegnazione di un calcio di rigore agli azzurri, per un fallo di Izzo su Ghoulam.

La trattenuta di Izzo su Ghoulam appare talmente evidente e scomposta da non capire come mai l‘arbitro Doveri abbia deciso di non fischiare il rigore, così come non si capisce perché il Var non sia entrato in azione.



In merito all’episodio è intervenuto il giornalista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, che su Twitter chiama in causa l’A.I.A.

“Vorrei sapere dagli amici dell’AI.A. se la cintura al collo di Izzo ai danni di Ghoulam-minuto 81’ di Torino-Napoli, ignorata dall’arbitro Doveri e dal Var Banti, viene considerato un errore grave oppure no”.

Vorrei sapere dagli amici dell’@AIA_it se la cintura al collo di Izzo ai danni di Ghoulam-minuto 81’ di Torino-Napoli, ignorata dall’arbitro Doveri e dal Var Banti, viene considerato un errore grave oppure no. pic.twitter.com/ARJ3mQg6UT — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) October 7, 2019

La polemica sugli arbitri e sull’uso “anomalo”del Var è in crescendo. Doveri va fermato perché si tratta di un errore grave che poteva cambiare le sorti di una gara e rilanciare il Napoli a ridosso delle prime.