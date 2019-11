Carlo Ancelotti e Rizzoli hanno discusso durante l’incontro arbitri-allenatori. Il tecnico del Napoli ha ricordato gli errori di Napoli-Atalanta



ANCELOTTI, RIZZOLI E IL VAR

Ancelotti bacchetta pubblicamente Rizzoli e l’uso del Var. Il tecnico dei partenopei torna sul mancato rigore di Napoli-Atalanta: “Gli arbitri con meno esperienza sono condizionati”. Rizzoli ammette l’errore: “Abbiamo sbagliato a non andare a vedere il contatto”

Botta e risposta tra Carlo Ancelotti e Rizzoli durante il Forum Figc tra arbitri, allenatori e giocatori, all’Hotel Parco dei Principi di Roma.

Il tecnico di Reggiolo è tornato sul rigore negato al Napoli da Giacomelli e Banti, nella gara contro l’Atalanta:

“Avete sbagliato in Napoli-Atalanta? Il problema è uno solo: chi arbitra le partite? Questo è quello che vogliamo sapere.

Perché a volte l’impressione mia è che determinate partite le decide il Var. So per certo che Rocchi arbitra la partita, Orsato arbitra la partita, altri arbitri con meno esperienza invece sono condizionati.

Io voglio accettare l’errore di Giacomelli, ma non accetto l’errore del Var. L’errore deve farlo l’arbitro sul campo.

Questo è sbagliato, altrimenti gli arbitri non crescono. Voglio essere sicuro al 100% che è l’arbitro sul campo a decidere le partite“.

Rizzoli risponde ad Ancelotti: “Lo capisco come concetto, ma non capisco cosa vuol dire errore del Var. Non è semplice fare il Var. Le partite importanti le fanno quelli con più esperienza, ma non possiamo pensare che gli arbitri siano tutti uguali.

Non lo possiamo pensare, come voi non potete pensare che tutti i vostri giocatori siano uguali. In Napoli Atalanta abbiamo sbagliato a non andare a vedere il Var“.

Secca la replica di Ancelotti a Rizzoli:”Bene. Sono contento, ora posso andare via…”

Ancelotti furioso, che botta e risposta con Rizzoli sul Var! Publicado por Fans Napoli em Terça-feira, 19 de novembro de 2019

Su Ancelotti e Rizzoli leggi anche