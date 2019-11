Maradona sogna di tornare a Napoli, bastano queste poche parole per far sognare un popolo intero, grandi e piccoli che vedono in Diego Armando Maradona ancora un mito.

A parlare del sogno del Pibe de Oro è Stefano Ceci, amico di Maradona che a Radio Marte dice: “Andrà via dal Gimnasia, è arrivato con Pellegrino presidente e andrà via quando lui non sarà più alla guida del club”.

Maradona-Napoli

“Il sogno di Diego era di giocare con la maglia del Napoli e lo ha avverato” dice Stefano Ceci a Radio Marte. “Maradona sogna di tornare a Napoli da allenatore” fa sapere sempre l’amico del Pibe de Oro che aggiunge: “Sarebbe per lui il coronamento di un secondo sogno. A lui non interessa la durata del contratto, l’ingaggio, vive di emozioni. Il discorso tra De Laurentiis e Maradona è stato accantonato, mi auguro che prima o poi verrà ripreso”. Attualmente allena il Gimnasia la Plata, ma il rapporto con il club argentino verrà interrotto come dice lo stesso Ceci: “Diego a settembre è stato contattato dal presidente Pellegrino, ma domenica prossima, il 24 novembre, ci sarà l’elezione di un nuovo presidente. Pellegrino non vuole presentarsi e se non si presenterà, Maradona andrà via, glielo ha già annunciato perché è arrivato con lui e andrà via se non ci sarà più lui alla presidenza. Detto questo, nulla è ancora deciso e ieri, durante l’allenamento, la squadra ha chiesto a Diego di non lasciare il Gimnasia. Maradona ha due offerte in Argentina e anche i Dorados lo vorrebbero di nuovo alla guida della squadra”.

Il futuro

Il sogno di Maradona di tornare a Napoli potrebbe restare tale. Le ipotesi che vanno in questa direzione al momento sono praticamente nulle. Bisognerebbe capire anche quanto l’ex numero 10 azzurro possa incidere su una panchina di un club europeo. Certo rivedere Maradona a Napoli è un sogno che fanno tanti tifosi, quelli che hanno visto dal vivo le giocate di Diego, ma anche quelli che sono nati dopo ed hanno potuto apprezzarlo solo attraverso le videocassette o i filmati di YouTube.